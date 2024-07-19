МВФ призначив нового представника в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив італійку Прісциллу Тоффано постійним представником в Україні. Про це повідомили в представництві МВФ в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

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З 1 серпня цього року вона замінить на цій посаді Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ.

З вересня 2013 до травня 2023 року Тофано працювала у МВФ економістом, після чого була підвищена до старшого економіста. Також була стажистом-докторантом у 2011−2012 роках у Європейському центральному банку та Банку Англії, а у 2017−2019 роках — запрошеним науковим співробітником Лондонської школи економіки (LSE).