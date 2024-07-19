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19 липня 2024, 11:48

«Нафтогаз» провів платежі за євробондами

НАК «Нафтогаз України» здійснила обов'язкові платежі за єврооблігаціями відповідно до графіка реструктуризації. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

НАК «Нафтогаз України» здійснила обов'язкові платежі за єврооблігаціями відповідно до графіка реструктуризації.

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«За умовами реструктуризації Нафтогаз здійснив обов'язкові платежі, наступний планується в листопаді 2024 року. Ми сумлінно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Вихід з дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дає можливість Нафтогазу залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії», — зазначив Чернишов.

Загальна сума виплат — $224 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
potator
potator
19 липня 2024, 11:55
#
Потужно
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+19
Жан Жак Сократ
Жан Жак Сократ
19 липня 2024, 12:21
#
Для уточнення, це сплатити всі українці в оці надважкі часи.
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