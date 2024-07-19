«Нафтогаз» провів платежі за євробондами

НАК «Нафтогаз України» здійснила обов'язкові платежі за єврооблігаціями відповідно до графіка реструктуризації. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

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«За умовами реструктуризації Нафтогаз здійснив обов'язкові платежі, наступний планується в листопаді 2024 року. Ми сумлінно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Вихід з дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дає можливість Нафтогазу залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії», — зазначив Чернишов.

Загальна сума виплат — $224 млн.