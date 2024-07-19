Курс валют на 19 липня: долар та євро продовжють дорожчати

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро подорожчало на 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,90 грн. Євро купують за 45,15 грн, а продають за 45,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,80−41,95, євро — 45,65−45,89 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,62−41,65 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,31−45,32 грн/євро.

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