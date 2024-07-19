Україна та Світовий банк поглиблюють співпрацю: мільярдні інвестиції та реформи для приватного сектору

Україна та Світовий банк розширюють співпрацю задля пришвидшення реалізації пріоритетних реформ та стратегічних проєктів, спрямованих на розвиток українського приватного сектору. Згідно з повідомленням Міністерства економіки України, співпраця зі Світовим банком суттєво активізувалася за останні півтора року.

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Уряд зацікавлений у розширенні присутності банку в країні, адже його експертиза та фінансова підтримка відіграють ключову роль у реалізації реформ.

«Матриця реформ» — це спільний проєкт, над яким зараз працюють український уряд та Світовий банк. Його мета — скоординувати дії партнерів у сфері економічних реформ. Окрім того, триває розробка проєкту RISE, в рамках якого протягом 2024−2027 років Світовий банк виділить Україні 1 мільярд доларів США у вигляді позики та 30 мільйонів доларів грантових коштів.

Проект стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE) буде впроваджуватися протягом наступних 4 років. Він має на меті підтримати реформи уряду, спрямовані на розвиток приватного сектору. RISE рефінансує видатки, здійснені в рамках державних програм підтримки, що реалізуються Мінекономіки, зокрема програм «5−7−9%» та «єРобота».