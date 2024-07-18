Польща видаватиме біженцям з України трирічні дозволи на проживання

Наразі українці, які приїхали до Польщі у зв’язку з воєнними діями в Україні, отримують спеціальний статус UKR, який дозволяє їм легально перебувати на території держави та користуватися пільгами.

Зміни до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, які набули чинності 1 липня цього року, запроваджують новий шлях для подальшої легалізації перебування громадян України під тимчасовим захистом.

Подавати заяви на отримання спеціальної карти побиту (з поміткою CUKR) для громадян України, які користуються тимчасовим захистом, можна буде з 2025 року. Положення щодо цього процесу набудуть чинності із запуском спеціального онлайн-сервісу.

Отримати дозвіл на проживання на 3 роки можна буде особам, які відповідають таким умовам:

на 4 березня 2024 р. мали статус UKR;

на день подачі заяви на карту побиту мають статус UKR;

мали безперервний статус UKR протягом щонайменше 365 днів.

Заява на отримання карти побиту буде подаватися лише в електронній формі за допомогою онлайн-сервісу, який затвердить Голова Управління у справах іноземців, за спеціальною формою, яка буде визначена у відповідному розпорядженні. Правила щодо цього процесу набудуть чинності лише після запуску спеціального онлайн-сервісу.

Детальну інформацію про цей процес буде оприлюднено до запуску онлайн-сервісу, який запланований на наступний рік.