До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу. Євро зросло на 10 копійок у купівлі та у продажу.
18 липня 2024, 17:34
Курс валют на вечір 18 липня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 18 липня
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Закриття 18 липня
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Зміни
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41,47/41,49
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41,62/41,65
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15/16
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45,33/45,34
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45,43/45,44
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10/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,85 грн. Євро купують за 45,20 грн, а продають за 45,75 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,79−41,95, євро — 45,65−45,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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