Продажі автомобілів у ЄС у червні зросли на 4,3%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 липня 2024, 17:47

Продажі автомобілів у ЄС у червні зросли на 4,3%

У Євросоюзі у червні продажі автомобілів зросли на 4,3% у річному вимірі, до 1,09 млн, повідомила Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA).

У Євросоюзі у червні продажі автомобілів зросли на 4,3% у річному вимірі, до 1,09 млн, повідомила Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA).►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниАвторинок оживаєУ Німеччині продажі збільшилися на 6,1% і становили 280 139 штук, в Італії — на 15,1%, до 159 982 штук, в Іспанії — на 2,2%, до 103 357.
Фото:depositphotos.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Авторинок оживає

У Німеччині продажі збільшилися на 6,1% і становили 280 139 штук, в Італії — на 15,1%, до 159 982 штук, в Іспанії — на 2,2%, до 103 357. У Франції показник знизився на 4,8 % — до 181 709 машин.

Кількість проданих нових автомобілів у Європі в цілому (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Великобританія) минулого місяця зросла на 3,6% і досягла 1,311 млн. У Великобританії продажі підвищилися на 1,1% — до 179 263 машин.

Реалізація електромобілів у ЄС зменшилася на 1%, склавши 156 408. Частка електромобілів у загальному обсязі продажів на ринку ЄС опустилася до 14,4% із 15,1% роком раніше.

Продаж групи Volkswagen (включаючи Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) збільшився в Євросоюзі в червні на 4,7%, Stellantis (об'єднані Fiat Chrysler і PSA Group) — на 0,4%, Renault — на 6,2%.

Німецький виробник автомобілів класу «люкс» BMW знизив продажі на 4,6%, його конкурент Mercedes-Benz — на 2,7%.

Японська Toyota Group наростила продажі на 13,7%, південнокорейська Hyundai Group — скоротила на 6,9%.

Американський виробник електромобілів Tesla минулого місяця продав у Євросоюзі 33,68 тис. машин, що на 6,1% менше від показника за червень минулого року.

У першому півріччі продажі автомобілів в ЄС зросли на 4,5%, склавши 5,684 млн. Продаж електромобілів збільшився на 1,3% — до 712 637 штук.

Оформити преміальну автоцивілку

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами