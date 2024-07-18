Продажі автомобілів у ЄС у червні зросли на 4,3%

У Євросоюзі у червні продажі автомобілів зросли на 4,3% у річному вимірі, до 1,09 млн, повідомила Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA).

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У Німеччині продажі збільшилися на 6,1% і становили 280 139 штук, в Італії — на 15,1%, до 159 982 штук, в Іспанії — на 2,2%, до 103 357. У Франції показник знизився на 4,8 % — до 181 709 машин.

Кількість проданих нових автомобілів у Європі в цілому (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Великобританія) минулого місяця зросла на 3,6% і досягла 1,311 млн. У Великобританії продажі підвищилися на 1,1% — до 179 263 машин.

Реалізація електромобілів у ЄС зменшилася на 1%, склавши 156 408. Частка електромобілів у загальному обсязі продажів на ринку ЄС опустилася до 14,4% із 15,1% роком раніше.

Продаж групи Volkswagen (включаючи Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) збільшився в Євросоюзі в червні на 4,7%, Stellantis (об'єднані Fiat Chrysler і PSA Group) — на 0,4%, Renault — на 6,2%.

Німецький виробник автомобілів класу «люкс» BMW знизив продажі на 4,6%, його конкурент Mercedes-Benz — на 2,7%.

Японська Toyota Group наростила продажі на 13,7%, південнокорейська Hyundai Group — скоротила на 6,9%.

Американський виробник електромобілів Tesla минулого місяця продав у Євросоюзі 33,68 тис. машин, що на 6,1% менше від показника за червень минулого року.

У першому півріччі продажі автомобілів в ЄС зросли на 4,5%, склавши 5,684 млн. Продаж електромобілів збільшився на 1,3% — до 712 637 штук.