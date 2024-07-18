Моторне (транспортне) страхове бюро підвищило вартість полісів «Зелена картка» (обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн Європи) на 5%. Нові ціни почнуть діяти з 19 липня 2024 року. Про це йдеться на сайті МТСБУ.
18 липня 2024, 17:11
В Україні зросла вартість полісів «Зелена картка»
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Як змінилися ціни
Легкові авто пасажиромісткістю до 9 ос. та автомобілі загальною масою до 3500 кг:
- на 15 днів — 1 214 грн;
- 1 міс. — 1 934 грн;
- 3 міс. — 5 217 грн;
- 6 міс. — 10 120 грн;
- 1 рік — 13 493 грн.
Автобуси:
- на 15 днів — 4 542 грн;
- 1 міс. — 6 342 грн;
- 3 міс. — 12 639 грн;
- 6 міс. — 22 129 грн;
- 1 рік — 41 110 грн.
Мотоцикли:
- на 15 днів — 494 грн;
- 1 міс. — 674 грн;
- 3 міс. — 1 574 грн;
- 6 міс. — 2 878 грн;
- 1 рік — 4 497 грн.
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Джерело: Мінфін
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