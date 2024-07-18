В Україні зросла вартість полісів «Зелена картка»

Моторне (транспортне) страхове бюро підвищило вартість полісів «Зелена картка» (обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн Європи) на 5%. Нові ціни почнуть діяти з 19 липня 2024 року. Про це йдеться на сайті МТСБУ.