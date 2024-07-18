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18 липня 2024, 17:11

В Україні зросла вартість полісів «Зелена картка»

Моторне (транспортне) страхове бюро підвищило вартість полісів «Зелена картка» (обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн Європи) на 5%. Нові ціни почнуть діяти з 19 липня 2024 року. Про це йдеться на сайті МТСБУ.

Моторне (транспортне) страхове бюро підвищило вартість полісів «Зелена картка» (обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країн Європи) на 5%.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни

Легкові авто пасажиромісткістю до 9 ос. та автомобілі загальною масою до 3500 кг:
  • на 15 днів — 1 214 грн;
  • 1 міс. — 1 934 грн;
  • 3 міс. — 5 217 грн;
  • 6 міс. — 10 120 грн;
  • 1 рік — 13 493 грн.
Автобуси:
  • на 15 днів — 4 542 грн;
  • 1 міс. — 6 342 грн;
  • 3 міс. — 12 639 грн;
  • 6 міс. — 22 129 грн;
  • 1 рік — 41 110 грн.

Мотоцикли:

  • на 15 днів — 494 грн;
  • 1 міс. — 674 грн;
  • 3 міс. — 1 574 грн;
  • 6 міс. — 2 878 грн;
  • 1 рік — 4 497 грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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