Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президенткою Європейської комісії. Це другий термін для неї на посаді голови Єврокомісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Європарламенту Роберту Мецолу.
18 липня 2024, 15:42
Урсулу фон дер Ляєн переобрали президенткою Єврокомісії
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Що відомо
18 липня на засіданні Європарламенту за призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат, проти — 284. Політик буде очолювати Європейську комісію протягом наступних п'яти років.
Голосування було таємним, тому не було відомо, чи вдасться Урсулі фон дер Ляєн отримати достатньо голосів для перепризначення.
Джерело: Мінфін
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