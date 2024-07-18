Урсулу фон дер Ляєн переобрали президенткою Єврокомісії

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Що відомо

18 липня на засіданні Європарламенту за призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат, проти — 284. Політик буде очолювати Європейську комісію протягом наступних п'яти років.

Голосування було таємним, тому не було відомо, чи вдасться Урсулі фон дер Ляєн отримати достатньо голосів для перепризначення.