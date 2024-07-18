GitLab, яка підтримується Alphabet (постачає рішення для розробки ПЗ), думає над своїм збутом після появи інтересу до покупки. Капіталізація компанії дорівнює приблизно $8 мільярдам. Зараз вона обговорює з інвестиційними банками продаж, чим привернула увагу інших фірм зі своєї галузі, як от Datadog. Як зазначають аналітики LBLV , будь-яка угода може бути укладена мінімум через кілька тижнів, а точних домовленостей на сьогодні не досягнуто.

Котирування GitLab під час денної торгової сесії спочатку піднялися на 11,5%, а потім просіли на 7%. Жодна із пов'язаних із можливою угодою сторін ситуацію поки не коментувала. За словами фірми, GitLab — це вже довгий час цікавий варіант для покупки. Google Cloud або AWS є більш перспективними варіантами для викупу, але аналітики переконані в можливості потенційної співпраці між Datadog і GitLab.

Обсяг укладених у сфері IT угод зростає, оскільки досягнення у сферах обчислень у хмарах та ШІ штовхають фірми до розширення пропозицій. Alphabet обговорює покупку проєкту Wiz у сфері комп'ютерної безпеки за $23 мільярди. Раніше вона розглянула пропозицію про придбання фірми HubSpot, яка займається маркетинговим програмним забезпеченням.

Технологічний сегмент охопив найбільшу частку злиття та поглинання за І половину 2024-го. Обсяг пов'язаних з ним угод такого типу збільшився на 42% рік до року, до $327,2 мільярда.

У 2024-му GitLab досягла зростання фінансових показників

Майданчик фірми дозволяє проєктувати й керувати ним через єдиний інструмент. Вона має понад 30 мільйонів зареєстрованих клієнтів, серед яких — понад 50% компаній з Fortune 100. Цінні папери GitLab були розміщені на фондовому ринку у 2021-му. З початку 2024-го вони просіли на 24% на тлі тривог щодо скорочення витрат клієнтів, повідомляє lblv.com. Водночас S&P 500 Application Software піднявся на 3%.

GitLab повідомила, що її виторг збільшився на 33% рік до року, досягнувши $169,2 мільйона. Також вона заявила про перший позитивний потік коштів за минулий квартал, але визнала наявність проблем з утворенням цін на її пропозиції. Компанія конкурує з Microsoft, яка у 2018-му купила суперника GitHub за $7,5 мільярда.

CEO та один із засновників GitLab Сід Сіджбрандідж, який контролює 45,51% цінних паперів фірми, що мають право голосу, минулого місяця повідомив про намір пройти курс лікування від остеосаркоми, як і у 2023-му. Він повідомив, що сподівається повністю одужати та продовжити виконувати свої обов'язки.

Ціна компанії Datadog на фондовому ринку дорівнює $44 мільярдам. Вона постачає ПЗ, що дозволяє працівникам із технологічної сфери працювати спільно, а також вимірювати свою продуктивність у хмарному середовищі.

Дмитро Золотарьов, фінансовий аналітик LBLV