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18 липня 2024, 14:20

GitLab думає про продаж на тлі інтересу з боку покупців

GitLab, яка підтримується Alphabet (постачає рішення для розробки ПЗ), думає над своїм збутом після появи інтересу до покупки. Капіталізація компанії дорівнює приблизно $8 мільярдам. Зараз вона обговорює з інвестиційними банками продаж, чим привернула увагу інших фірм зі своєї галузі, як от Datadog. Як зазначають аналітики LBLV, будь-яка угода може бути укладена мінімум через кілька тижнів, а точних домовленостей на сьогодні не досягнуто.

GitLab, яка підтримується Alphabet (постачає рішення для розробки ПЗ), думає над своїм збутом після появи інтересу до покупки.

Котирування GitLab під час денної торгової сесії спочатку піднялися на 11,5%, а потім просіли на 7%. Жодна із пов'язаних із можливою угодою сторін ситуацію поки не коментувала. За словами фірми, GitLab — це вже довгий час цікавий варіант для покупки. Google Cloud або AWS є більш перспективними варіантами для викупу, але аналітики переконані в можливості потенційної співпраці між Datadog і GitLab.

Обсяг укладених у сфері IT угод зростає, оскільки досягнення у сферах обчислень у хмарах та ШІ штовхають фірми до розширення пропозицій. Alphabet обговорює покупку проєкту Wiz у сфері комп'ютерної безпеки за $23 мільярди. Раніше вона розглянула пропозицію про придбання фірми HubSpot, яка займається маркетинговим програмним забезпеченням.

Технологічний сегмент охопив найбільшу частку злиття та поглинання за І половину 2024-го. Обсяг пов'язаних з ним угод такого типу збільшився на 42% рік до року, до $327,2 мільярда.

У 2024-му GitLab досягла зростання фінансових показників

Майданчик фірми дозволяє проєктувати й керувати ним через єдиний інструмент. Вона має понад 30 мільйонів зареєстрованих клієнтів, серед яких — понад 50% компаній з Fortune 100. Цінні папери GitLab були розміщені на фондовому ринку у 2021-му. З початку 2024-го вони просіли на 24% на тлі тривог щодо скорочення витрат клієнтів, повідомляє lblv.com. Водночас S&P 500 Application Software піднявся на 3%.

GitLab повідомила, що її виторг збільшився на 33% рік до року, досягнувши $169,2 мільйона. Також вона заявила про перший позитивний потік коштів за минулий квартал, але визнала наявність проблем з утворенням цін на її пропозиції. Компанія конкурує з Microsoft, яка у 2018-му купила суперника GitHub за $7,5 мільярда.

CEO та один із засновників GitLab Сід Сіджбрандідж, який контролює 45,51% цінних паперів фірми, що мають право голосу, минулого місяця повідомив про намір пройти курс лікування від остеосаркоми, як і у 2023-му. Він повідомив, що сподівається повністю одужати та продовжити виконувати свої обов'язки.

Ціна компанії Datadog на фондовому ринку дорівнює $44 мільярдам. Вона постачає ПЗ, що дозволяє працівникам із технологічної сфери працювати спільно, а також вимірювати свою продуктивність у хмарному середовищі.

Дмитро Золотарьов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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