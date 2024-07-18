Курс валют на 18 липня: долар в банках підскочив на 20 копійок, євро — на 28 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара додав 15 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу. Євро додало 15 копійок у купівлі та на 28 копійок у продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,85 грн. Євро купують за 45,05 грн, а продають за 45,78 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,75−41,90, євро — 45,65−45,86 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,47−41,49 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,33−45,34 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.