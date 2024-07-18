Одному з найбільших російських держбанків відключили китайські картки за кордоном

Державний Россільгоспбанк, що входить до топ-10 найбільших кредитних організацій росії, заявив, що з 19 липня карти китайської платіжної системи UnionPay, які він до цього випустив, перестануть працювати за кордоном. Про це пише The Moscow Times.

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Що відомо

«Якщо ви за межами росії, рекомендуємо до вказаної дати зняти готівку з карток», — повідомила кредитна організація, нагадавши, що добовий ліміт зняття готівки складає 500 тис. руб. чи еквівалент в іноземній валюті.

На території росії картки продовжують працювати без обмежень, додали у РСГБ. Причини відключення карток UnionPay за кордоном у кредитній організації не уточнили. Банк пообіцяв додатково інформувати клієнтів про всі зміни.

Нагадаємо

Після того як навесні 2022 року Visa і MasterCard призупинили підтримку випущених у росії карток, китайська UnionPay виявилася єдиною іноземною платіжною системою, яка давала можливість росіянам розплачуватись за кордоном з рахунків у російських банках.

Однак у 2023 році через санкції США та ЄС за кордоном перестали обслуговуватись картки UnionPay від МТС Банку, Т-Банку (колишній «Тінькофф»), банків «Санкт-Петербург», «Зеніт», «Солідарність», «Уралсиб», «Примор'я», «Російський стандарт», а також ВБРР, Пошта Банку та ін.

На цей момент картки UnionPay емітують у росії РСХБ, Газпромбанк, Азіатсько-Тихоокеанський банк, Кредит Урал банк і Прімсоцбанк.

Китайська платіжна система побоюється вторинних санкцій з боку ЄС та США, тому не виключено повного припинення співпраці з російськими банками, попереджав засновник Anderida Financial Group Олексій Тараповський.

За його словами, для проведення платежів за кордоном та в іноземних сервісах у росіян залишається можливість оформити картки Visa та MasterCard у країнах Євразійського економічного співтовариства. Найпростіше випустити «пластик» у Таджикистані, Казахстані, Киргизстані та Білорусі, казав комерційний директор «Імпаю Рус» Олексій Разумовський.