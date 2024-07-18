Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 563 640 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 липня 2024, 8:12
Втрати ворога за 17 липня: 1 130 російських окупантів, 7 танків та 50 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 563640 (+1130) осіб,
- танків — 8245 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 15883 (+12) од,
- артилерійських систем — 15465 (+54) од,
- РСЗВ — 1120 (+0) од,
- засоби ППО — 893 (+0) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12274 (+50),
- крилаті ракети — 2398 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20833 (+92) од,
- спеціальна техніка — 2593 (+7)
Джерело: Мінфін
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