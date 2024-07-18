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18 липня 2024, 10:47

Сім курсів та цінні призи: Академія Мінфін розігрує подарунки в обмін на донат

Академія Мінфін оголошує про розіграш подарунків в обмін на підтримку благодійного збору. Кошти будуть передані 44-й окремій механізованій бригаді (44 ОМБр).

Академія Мінфін оголошує про розіграш подарунків в обмін на підтримку благодійного збору.

Оскільки Академія Мінфін святкує день народження, то і збір буде святковим, а подарунки — цінними. У списку, наприклад, сім курсів від навчального проєкту:

  1. Антикризові інвестиції

  2. Фінансовий трамплін

  3. Інвестування через опціони

  4. Інвестування в ІРО

  5. Інвестування в ОВДП

  6. Інвестування в ETF

  7. Інвестування в дохідну нерухомість

Серед інших призів також 10 квитків на конференцію «Жити на відсотки»: 5 квитків на Онлайн участь, 5 квитків на Оффлайн участь. На цьому заході фахові експерти розкриють стратегії успішного інвестування та пояснять, куди вкладати гроші з розумом в Україні та світі, щоб отримувати стабільний пасивний дохід.

Крім того, будуть розіграні промокод на 250 грн до депозиту від програми Бонус до депозит, а ще — лоти від 44 ОМБр (шеврон, прапор, артефакти від бригади з поля бою).

Як долучитися до розіграшу?

Для цього потрібно виконати нескладні умови

  1. Заповнити Контактну форму на сайті, щоб організатори знали кому, куди та як передати призи.

  2. Зробити донат на допомогу 44 ОМБр щонайменше на 200 грн.

Потім ви автоматично станете одним із учасників розіграшу призів. Імена переможців будуть відомі вже 26 липня. Їх оберуть за допомогою рандомайзера, а потім оприлюднять на сайті розіграшу.

Чому важливо долучитися?

Зараз 44-та ОМБр потребує додаткового фінансування для забезпечення нагальних потреб. Передачу коштів бригаді гарантує координатор військової частини Олександр Бойко, CEO Salesdoubler, з яким співпрацює команда Академії Мінфін. Олександр Бойко керує Фондом, що займається організацією зборів коштів для придбання необхідних речей для українських захисників. Тож участь у розіграші стане важливою інвестицією у перемогу України.

Крім цього, ви зможете отримати шанс за символічну суму виграти курс Академії Мінфін та зробити внесок у підвищення власної фінграмотності. В сучасних умовах це важливо не лише для кожного українця особисто, а й для державної економіки загалом.

Тож Академія Мінфін чекає на привітання з днем народження у вигляді донатів. Не прогавте свій шанс долучитися до розіграшу!

Джерело: Мінфін
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