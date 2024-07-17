Долар упав стосовно основних світових валют

Американський долар упав стосовно основних валют до мінімуму з травня 2024 року на тлі сильного зміцнення єни та заяв Дональда Трампа, пише Bloomberg.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

У середу, 17 липня, спотовий індекс долара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) впав на 0,4%, до найнижчого рівня з кінця травня. На мінімумі індекс опускався до 1246,92 пункту.

Японська єна на міжнародному ринку Форекс виросла до долара майже на 1,5% на тлі спекуляцій про те, що влада країни може знову втрутитися, щоб підтримати національну валюту, а також після того, як колишній президент США Дональд в інтерв'ю Bloomberg Трамп вказав на слабкість біржового курсу єни.