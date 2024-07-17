До закриття міжбанку курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу. Євро зросло на 34 копійки у купівлі та на 35 копійок у продажу.
17 липня 2024, 17:32
Курс валют на вечір 17 липня: долар та євро продовжують зростання на міжбанку
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Відкриття 17 липня
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Закриття 17 липня
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Зміни
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41,30/41,33
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41,47/41,49
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17/16
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45,02/45,03
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45,36/45,38
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34/35
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,65 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,70−41,85, євро — 45,55−45,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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