Акції найдорожчої компанії Тайваню TSMC почали падати після того, як Дональд Трамп, заявив, що ця країна нічого не платить за те, що Сполучені Штати їй допомагають. Про це пише Reuters.
«Тайвань повинен платити»: акції TSMC впали після заяви Трампа
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Заява Трампа
Трамп нагадав, що Тайвань зайняв велику частку на ринку мікросхем, але нічого не дає США за підтримку.
«Я думаю, Тайвань повинен платити нам за захист», — сказав Трамп в інтерв'ю 25 червня, опублікованому у вівторок.
Сполучені Штати є найважливішим міжнародним прихильником Тайваню та постачальником зброї, але вони не мають офіційної оборонної угоди, на відміну від того, що Вашингтон має з Південною Кореєю та Японією. Проте США зобов’язані за законом надати Тайваню засоби для самооборони.
Реакція акцій
Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), найбільшого у світі виробника мікросхем втратили 2,4% у середу.
У 2024 році капіталізація TSMC збільшилась на 78% й незабаром може досягнути $1 трлн на тлі ажіотажу навколо ШІ.
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