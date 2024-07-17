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17 липня 2024, 14:52

Німеччина виділить на реконструкцію «Охматдиту» 10 мільйонів євро

Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні «Охматдит», яка суттєво постраждала під час нещодавньої російської атаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку Свені Шульце в інтерв'ю Rheinische Post.

Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні «Охматдит», яка суттєво постраждала під час нещодавньої російської атаки.
Фото:antikor.com.ua

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Куди підуть кошти

Виділені Німеччиною кошти підуть на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.

«Руйнування дитячої лікарні показує, наскільки безжально і нелюдяно росія веде цю агресивну війну. Найбільше від цієї війни страждають діти. Ми не повинні і не будемо визнавати, що цього місця зцілення онкохворих дітей в Україні більше не існує», — заявила Шульце.

Зазначається, що німецьке Міністерство розвитку має тісне партнерство з «Охматдитом» в рамках німецько-українського співробітництва в галузі охорони здоров'я.

«Ми запропонували уряду України допомогти відновити лікарню — щоб діти могли швидко отримати необхідне їм термінове лікування», — продовжила міністр.

Йдеться, зокрема, про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання.

Нагадаємо

8 липня рф запустила велику кількість ракет по Україні. Однією з головних цілей країни-агресора став Київ. Зокрема, окупанти влучили по столичній дитячій лікарні «Охматдит».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
SamBB
SamBB
17 липня 2024, 15:01
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Цікаво буде поспостерігати за тендерами…
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