Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні «Охматдит», яка суттєво постраждала під час нещодавньої російської атаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку Свені Шульце в інтерв'ю Rheinische Post.
Німеччина виділить на реконструкцію «Охматдиту» 10 мільйонів євро
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Куди підуть кошти
Виділені Німеччиною кошти підуть на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.
«Руйнування дитячої лікарні показує, наскільки безжально і нелюдяно росія веде цю агресивну війну. Найбільше від цієї війни страждають діти. Ми не повинні і не будемо визнавати, що цього місця зцілення онкохворих дітей в Україні більше не існує», — заявила Шульце.
Зазначається, що німецьке Міністерство розвитку має тісне партнерство з «Охматдитом» в рамках німецько-українського співробітництва в галузі охорони здоров'я.
«Ми запропонували уряду України допомогти відновити лікарню — щоб діти могли швидко отримати необхідне їм термінове лікування», — продовжила міністр.
Йдеться, зокрема, про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання.
Нагадаємо
8 липня рф запустила велику кількість ракет по Україні. Однією з головних цілей країни-агресора став Київ. Зокрема, окупанти влучили по столичній дитячій лікарні «Охматдит».
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