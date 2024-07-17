Німеччина виділить на реконструкцію «Охматдиту» 10 мільйонів євро

Куди підуть кошти

Виділені Німеччиною кошти підуть на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.

«Руйнування дитячої лікарні показує, наскільки безжально і нелюдяно росія веде цю агресивну війну. Найбільше від цієї війни страждають діти. Ми не повинні і не будемо визнавати, що цього місця зцілення онкохворих дітей в Україні більше не існує», — заявила Шульце.

Зазначається, що німецьке Міністерство розвитку має тісне партнерство з «Охматдитом» в рамках німецько-українського співробітництва в галузі охорони здоров'я.

«Ми запропонували уряду України допомогти відновити лікарню — щоб діти могли швидко отримати необхідне їм термінове лікування», — продовжила міністр.

Йдеться, зокрема, про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання.

Нагадаємо

8 липня рф запустила велику кількість ракет по Україні. Однією з головних цілей країни-агресора став Київ. Зокрема, окупанти влучили по столичній дитячій лікарні «Охматдит».