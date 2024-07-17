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17 липня 2024, 14:33

Ексклюзивні інвестиційні послуги для преміум-клієнтів Ощадбанку

Відтепер преміум-клієнти Ощадбанку мають унікальну можливість замовити інвестиційне дослідження, що допоможе їм сформувати персональний інвестиційний портфель відповідно до ризик-профілю та бажаної дохідності.

З Oschadbank Premium Banking преміум-клієнти отримають не просто інформацію, а й практичну підтримку експертів у формуванні бажаного інвестиційного портфеля, а саме:

  • перелік фінансових інструментів;
  • розрахунок потенційного рівня дохідності;
  • професійну та зрозумілу аналітику щодо кожного з інструментів;
  • фахові консультації спеціалістів з інвестицій;
  • допомогу на всіх етапах — від звернення до інвестування.

Щоб дізнатись більше про нову інвестиційну послугу залишайте заявку за посиланням або звертайтесь до преміум-менеджера.

«Розвиток послуг у преміум-сегменті є одним із стратегічних напрямів роботи Ощадбанку. Ми добре розуміємо потреби наших клієнтів, тому прагнемо реалізувати комплексний підхід для вирішення їхніх фінансових питань. Нова послуга з надання інвестиційних досліджень сприятиме суттєвому розширенню інвестиційних інструментів та допоможе прийняти зважене рішення щодо формування власного портфеля», — прокоментував Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

«Персональні інвестиційні портфелі — унікальна послуга на банківському ринку України, яка впроваджена з врахування кращих міжнародних банківських практик. Завдяки їй наші преміум-клієнти отримають не лише індивідуально сформовані портфелі, а й постійну фахову підтримку в цьому питанні. Таким чином вони зможуть почуватися впевнено при роботі з фінансовими інструментами та розвиватимуть свої власні компетенції в інвестуванні», — зауважив Дмитро Соловйов, начальник управління організації роботи з преміум-клієнтами Ощадбанку.

Нагадаємо, що з листопада 2023 року держателі преміальних карток Ощадбанку Mastercard World Elite та Visa Infinite отримують аналітичні огляди фінансових ринків, що включають в себе інформацію щодо:

  • змін монетарної та валютної політики НБУ;
  • прогнозів важливих економічних та фінансових показників України й найбільших країн світу;
  • ситуації та головних подій на українському та міжнародних фінансових ринках (фондових, валютних, ринках облігацій);
  • альтернативних інвестиційних можливостей.

Третій рік поспіль Ощадбанк отримує нагороду за кращий преміальний банкінг (Ukraine's Best Domestic Private Bank) від міжнародного аналітичного видання Euromoney, за якість пропозицій для клієнтів і високі бізнес-показники. Розвиток інвестиційних послуг є логічним кроком до формування преміального сервісу згідно з міжнародними стандартами.

Джерело: Мінфін
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