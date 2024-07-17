Курс валют на 17 липня: долар в банках підскочив на 18 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара додав 18 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 9 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,60 грн. Євро купують за 44,55 грн, а продають за 45,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,55−41,70, євро — 45,25−45,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,30−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,02−44,03 грн/євро.«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.