НБУ анулював ліцензію фінансовій компанії «Голден Коін»

Нацбанк анулював ТОВ"ФК «Голден Коін» (ЄДРПОУ 44245822) ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит , факторинг, лізинг. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 15 липня 2024 року. Воно набрало чинності з 16 липня 2024 року.

Передісторія

10 червня 2024 року до зазначеної установи було застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку файлу з показниками звітності FR0 «Дані фінансової звітності» за I квартал 2024 року в строки, визначені в колонці 5 додатка 5 до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами). Порушення усунуте не було.