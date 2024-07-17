Український стартап Aspichi вийшов на ринок США

Український стартап Aspichi оголосив про партнерство з американською медичною організацією Rocky Mountain Care, щоб покращити психічне здоров’я пацієнтів за допомогою VR-технологій. Про це пише AIN.UA.

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Що відомо

Медичний заклад дослідив VR-продукт Luminify від Aspichi в лікуванні психологічних розладів, таких як тривога, депресія і посттравматичний стресовий розлад та отримав позитивні результати.

Стверджується, що VR-терапія допомогла значно зменшити симптоми тривоги та депресії, покращити самопочуття та рекреаційну діяльність.

Після такого успішного дослідження Rocky Mountain Care вирішила стати клієнтом Aspichi та розширити рішення для VR-терапії на інші свої медзаклади, які надають післяопераційну допомогу та послуги з підтриманого проживання.

Довідка

Aspichi — український стартап, який розробляє рішення з віртуальної реальності. Він інкорпорований у Делавері, але R&D розташовано в Києві. Команда працює над VR-платформою для інтерактивного стрімінгу 360-градусного просторового відео й аудіо у VR-шоломі. Це дозволяє відтворити реальність у шоломі в реальному часі й надати можливість користувачам комунікувати.