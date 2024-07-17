Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 562 510 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 липня 2024, 8:10
Втрати ворога за 16 липня: 1 110 російських окупантів, 11 танків та 31 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 562510 (+1110) осіб,
- танків — 8238 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 15871 (+9) од,
- артилерійських систем — 15411 (+43) од,
- РСЗВ — 1120 (+1) од,
- засоби ППО — 893 (+1) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12224 (+31),
- крилаті ракети — 2398 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20741 (+61) од,
- спеціальна техніка — 2586 (+9)
Джерело: Мінфін
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