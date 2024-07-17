Рада ухвалила закон про паралельний імпорт ліків

Верховна Рада у вівторок, 16 липня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 11173 щодо паралельного імпорту лікарських засобів. Про це повідомивзаступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Що відомо

«За» відповідний закон проголосував 281 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту № 11173 є підвищення доступності лікарських засобів для населення шляхом дострокового запуску інституту паралельного імпорту.

Що це дасть

На думку народних депутатів, це сприятиме підвищенню конкуренції та зниженню цін на ліки.

Можливість паралельного імпорту в Україні передбачена новою редакцією закону № 2469-IX від 28 липня 2022 року «Про лікарські засоби», який набуде чинності через 30 місяців після завершення воєнного стану.

Через гостру потребу в механізмі паралельного імпорту саме зараз, в умовах війни, завдяки ухваленню Радою закону ці механізми запровадять з 1 січня 2025 року.

Законопроєктом пропонується внести зміни до чинного закону України від 04.04.1996 р. № 123 щодо регулювання паралельного імпорту лікарських засобів. Зокрема передбачити норму, що дозволяє ввезення на територію України лікарських засобів як паралельний імпорт у встановленому законодавством порядку.

Також пропонується дозволити, щоб лікарські засоби, закуп­лені в такий спосіб, могли не відповідати вимогам щодо маркування препаратів, передбачених ст. 12 закону № 123.

Законопроєктом передбачено створення: