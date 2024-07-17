Україна зробила всі необхідні дії для виконання індикаторів другого кварталу 2024 року, які передбачені планом програми Ukraine Facility, та направила відповідний запит на 4,1 млрд євро до Єврокомісії. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Україна розраховує отримати наступні 4,1 млрд євро допомоги від ЄС у вересні — Мінекономіки
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Що відомо
Позитивна оцінка виконання індикаторів Європейським Союзом дозволить Україні отримати наступну частину макрофінансової підтримки обсягом 4,11 млрд євро у вересні цього року.
Протягом липня Європейська комісія має опрацювати та підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу 2024 року. Після цього протягом наступних двох місяців країни-члени ЄС мають затвердити рішення щодо надання відповідних коштів Україні.
Виконання індикаторів
Протягом другого кварталу 2024 року Україна виконала 9 індикаторів, що передбачені Планом для Ukraine Facility. Мова йде про так кроки як:
- схвалення плану цифровізації Державної митної служби
- схвалення Бюджетної декларації на 2025−2027 років
- схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями
- призначення нового керівника НАЗК
- набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній
- перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки
- розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату
- прийняття Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації
- набрання чинності стратегічним документом з протимінної діяльності на період до 2033 року.
Відповідно до Плану для Ukraine Facility, протягом 3 кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро у вересні 2024 року, зокрема 1,5 млрд євро складе грантове фінансування.
Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.
Програма Ukraine Facility
Програма Ukraine Facility сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. Це включає як приватні, так і публічні інвестиційні проєкти, спрямовані на відновлення та розвиток України.
Підтримка ЄС сприятиме стійкості України у боротьбі з російською агресію та допоможе забезпечити стале зростання в довгостроковій перспективі.
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