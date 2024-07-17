Україна розраховує отримати наступні 4,1 млрд євро допомоги від ЄС у вересні — Мінекономіки

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Що відомо

Позитивна оцінка виконання індикаторів Європейським Союзом дозволить Україні отримати наступну частину макрофінансової підтримки обсягом 4,11 млрд євро у вересні цього року.

Протягом липня Європейська комісія має опрацювати та підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу 2024 року. Після цього протягом наступних двох місяців країни-члени ЄС мають затвердити рішення щодо надання відповідних коштів Україні.

Виконання індикаторів

Протягом другого кварталу 2024 року Україна виконала 9 індикаторів, що передбачені Планом для Ukraine Facility. Мова йде про так кроки як:

схвалення плану цифровізації Державної митної служби

схвалення Бюджетної декларації на 2025−2027 років

схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями

призначення нового керівника НАЗК

набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній

перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки

розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату

прийняття Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації

набрання чинності стратегічним документом з протимінної діяльності на період до 2033 року.

Відповідно до Плану для Ukraine Facility, протягом 3 кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро у вересні 2024 року, зокрема 1,5 млрд євро складе грантове фінансування.

Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Програма Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. Це включає як приватні, так і публічні інвестиційні проєкти, спрямовані на відновлення та розвиток України.

Підтримка ЄС сприятиме стійкості України у боротьбі з російською агресію та допоможе забезпечити стале зростання в довгостроковій перспективі.