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17 липня 2024, 9:03

МВФ зберіг прогноз зростання світової економіки на 2024 рік. На 2025 рік прогноз покращили

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання глобального ВВП на рівні 3,2% у 2024 році та підвищив прогноз на 2025 рік на 0,1 в.п. до 3,3%. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на оновлену доповідь МВФ «Перспективи розвитку світової економіки», пише LIGA.net.

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання глобального ВВП на рівні 3,2% у 2024 році та підвищив прогноз на 2025 рік на 0,1 в.
Фото:depositphotos

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Прогноз МВФ

Протягом наступних двох років на світову економіку очікує помірне зростання на тлі зниження активності в США, стабілізації економіки в Європі та зміцнення споживання та експорту в Китаї, йдеться у звіті.

Прогноз зростання США на 2024 рік знижено на 0,1 в.п. до 2,6%, що відображає повільніше, ніж очікувалося, споживання у першому кварталі. Прогноз щодо США на 2025 рік залишився без змін — 1,9%.

МВФ значно підвищив свій прогноз зростання ВВП Китаю до 5%, з 4,6% у квітні через відновлення приватного споживання у першому кварталі та збільшення експорту. В 2025 році економіка Китаю сповільниться до 4,5% річного зростання.

Прогноз щодо єврозони переглянуто на 0,1 в.п. до 0,9% у 2024 році (у 2025 — 1,5%, без змін).

У МВФ вважають, що ситуація в Європі стабілізувалася і покращуватиметься завдяки сектору послуг, зростанню зарплат та інвестиціям.

Прогноз зростання економіки Японії на 2024 рік було знижено до 0,7% з 0,9%, що частково пов'язано зі слабкими приватними інвестиціями у першому кварталі.

МВФ попередив про короткострокові ризики підвищення глобальної інфляції через високі ціни на послуги, зростання зарплат у трудомістких секторах, та відновлення торгової та геополітичної напруженості.

Також у МВФ вважають, що можливі зміни в економічній політиці внаслідок численних виборів цього року, які можуть мати негативні наслідки для решти світу.

Джерело: Мінфін
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