Укренерго: 17 липня в окремі години вимикатимуть до 70% споживачів одночасно

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Графіки відключень

«17 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби», — йдеться у повідомленні.

Так, з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги

З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно, що означає обмеження до 70% споживачів.