17 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
17 липня 2024, 8:25
Укренерго: 17 липня в окремі години вимикатимуть до 70% споживачів одночасно
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Графіки відключень
«17 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби», — йдеться у повідомленні.
Так, з 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. з 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги
З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно, що означає обмеження до 70% споживачів.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
p. s.для «геніїв» котрі накупили зарядні станції для холодильників, щасти встигати їх заряджати за пару годин з світлом і платити х2 до оплати електроенергії))0