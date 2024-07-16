До закриття міжбанку курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро зросло на 16 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
16 липня 2024, 17:43
Курс валют на вечір 16 липня: долар та євро продовжують зростати на міжбанку
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Відкриття 16 липня
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Закриття 16 липня
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Зміни
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41,14/41,19
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41,30/41,33
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16/14
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44,80/44,85
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44,96/44,97
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16/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,92−41,45 грн. Євро купують за 44,60 грн, а продають за 44,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,46−41,60, євро — 44,20−45,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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