У єврозоні вперше за два роки зростає попит на кредити

В єврозоні вперше за два роки фіксують зростання попиту на іпотечні та споживчі кредити . Це обумовлено падінням цін на нерухомість та зниженням вартості запозичень. Про це пише Financial Times, передає ЕП.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У ЄЦБ заявили, що зміна ситуації на ринку житла, особливо у Німеччині, стало головним чинником відновлення попиту.

Торік ціни на житло в Німеччині впали на 8,4%, що є одним з найбільших падінь в Єврозоні, де ціни в середньому знизилися на 1,1% порівняно з попереднім роком.

Видання підкреслює, що пожвавлення попиту на кредити підтримує відновлення економіки єврозони, але збільшення обсягів запозичень може також сприяти збереженню високої інфляції, що посилює обережність політиків щодо зниження відсоткових ставок.

Попит на кредити з боку бізнесу продовжує падати сьомий квартал поспіль через зниження інвестиційної активності та підвищення ставок за корпоративними кредитами.

У другому кварталі банки дещо пом'якшили умови кредитування домогосподарств, водночас посиливши їх для бізнесу, особливо щодо кредитів на комерційну нерухомість.