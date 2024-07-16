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16 липня 2024, 18:02

Morgan Stanley збільшив квартальний чистий прибуток на 41%

Morgan Stanley, один із найбільших банків США, збільшив чистий прибуток у другому кварталі 2024 року на 41%, виручку — на 12%.

Morgan Stanley, один із найбільших банків США, збільшив чистий прибуток у другому кварталі 2024 року на 41%, виручку — на 12%.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЧистий прибуток банку у квітні-червні склав $3,1 млрд проти $2,2 млрд роком раніше.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чистий прибуток банку у квітні-червні склав $3,1 млрд проти $2,2 млрд роком раніше.

Прибуток у розрахунку на акцію збільшився до $1,82 з $1,24.

Квартальний виторг Morgan Stanley склав $15,02 млрд проти $13,46 млрд роком раніше.

Очікування експертів

Експерти, опитані FactSet, в середньому очікували, що чистий прибуток банку становитиме $1,65 на акцію, виторг — $14,322 млрд.

Відрахування банку до резервів на можливі втрати з позик у минулому кварталі склали $76 млн порівняно з $161 млн роком раніше.

Дохід підрозділу Institutional Securities (послуги для інституційних інвесторів на ринку цінних паперів) у квітні-червні збільшився на 23%, до $6,98 млрд. Виторг у сегменті інвестиційно-банківських послуг підвищився на 51%, до $1,62 млрд.

Дохід від операцій з активами з фіксованою прибутковістю зріс на 16%, становивши $2 млрд, від операцій з акціями — на 18%, до $3,02 млрд.

Виторг Morgan Stanley у сфері управління активами заможних клієнтів збільшився на 2%, до $6,8 млрд.

Дохід у сфері управління інвестиціями зріс на 8%, до $1,39 млрд. Обсяг активів під управлінням за даними на 30 червня становив $1,518 трлн проти $1,412 трлн роком раніше.

Загальний обсяг клієнтських активів Morgan Stanley сягнув $7,2 трлн, заявив глава банку Тед Пік.

З початку 2024 капіталізація Morgan Stanley зросла на 12,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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