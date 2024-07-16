USD/CHF: що обмежує зростання франка

На думку аналітиків AMarkets , пара USD/CHF незначно знижується в ході азіатської сесії вівторка і тестує позначку 0.8950. Пара торгується без істотних змін з кінця минулого тижня, тоді як учасники ринку намагаються оцінити майбутні дії двох регуляторів з урахуванням останніх звітів щодо інфляції.

Згідно з опублікованими минулого тижня даними зі США, індекс споживчих цін у червні знизився з 3.3% до 3% у річному вираженні і досяг нового багаторічного мінімуму. Раніше глава Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл зазначав, що регулятор готується перейти до «голубини» риторики, але для цього потрібно більше «хороших» даних. Після виходу статистики учасники ринку переглянули очікування щодо термінів початку пом'якшення американської монетарної політики і тепер оцінюють ймовірність того, що регулятор почне знижувати ставку у вересні більш ніж у 90%. Тим часом рейтингове агентство Moody's повідомило, що Федеральна резервна система США може почати пом'якшення монетарної політики вже цього місяця (засідання центрального банку заплановано на 30−31 липня). Сьогодні о 12:30 GMT в центрі уваги трейдерів будуть дані по роздрібному продажу в США. Ще один слабкий звіт, що вказує на зниження споживчої активності, може стати додатковим сигналом для ФРС розглянути можливість оперативнішої відмови від жорсткої монетарної політики.

Щодо перспектив швейцарської монетарної політики, голова Національного банку Швейцарії (НБШ) Томас Джордан заявив минулого тижня, що розраховує на продовження дезінфляційного тренду в економіці за підтримки сильної національної валюти. У червні індекс споживчих цін у Швейцарії знизився з 1.4% до 1.3% у річному вираженні, після чого керівництво банку підтвердило наміри продовжувати проводити «голубину» монетарну політику. У червні Національний банк Швейцарії оголосив про зниження ключової процентної ставки на 25 базисних пунктів до 1.25%, тоді як ФРС продовжує утримувати ставку на рівні 5.5%. Враховуючи, що НБШ може піти на чергове зниження ставки раніше за ФРС, пара USD/CHF зберігає потенціал для зростання.

USD/CHF Buy Stop 0.8970 TP 0.9050 SL 0.8940

Аналітичні огляди та коментарі до них відображають суб'єктивну думку авторів та не є рекомендацією до торгівлі. AMarkets не несе відповідальності за можливі збитки у разі використання матеріалів огляду.

За матеріалами AMarkets