Приватбанк надаватиме безвідсоткові кредити на купівлю сонячних або вітряних електростанцій для житлових будинків

Приватбанк розпочинає кредитну програму «Джерела Енергії» для українців, які планують встановити сонячні та вітрові електростанції. Держава повністю компенсує відсоткову ставку за такими кредитами. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Як повідомив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, кожен українець зможе оформити в банку кредит для придбання альтернативних джерел електроенергії.

Отримати кредит можуть фізичні особи на купівлю та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем енергопостачання (потужністю до 10 кВт) для власного житлового будинку або котеджу загальною площею не більше 250 кв.м.

Приватбанк кредитує без застави на строк від 1 до 5 років. Сума кредиту становить від 100 до 480 тис грн, авансовий внесок від 10% від вартості обладнання.

Оформити пільговий кредит у ПриватБанку можна з 20 липня 2024 року.