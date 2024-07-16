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16 липня 2024, 16:52

Більшість німців відчувають погіршення умов життя після відходу Меркель — опитування

Більшість німців вважає, що умови життя в їхній країні погіршилися після того, як колишня канцлерка Ангела Меркель залишила свою посаду 2021 року після 16 років при владі. Як пише «Європейська правда», про це свідчить опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки YouGov.

Більшість німців вважає, що умови життя в їхній країні погіршилися після того, як колишня канцлерка Ангела Меркель залишила свою посаду 2021 року після 16 років при владі.
Фото:depositphotos

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Що кажуть німці

Згідно з опитуванням, 61% вважають, що умови життя в Німеччині погіршилися після відходу Меркель з політики в грудні 2021 року, водночас 25% вважають, що вони залишилися приблизно такими ж, як і раніше.

Респонденти, які бачать погіршення ситуації, здебільшого пов'язують це, принаймні частково, з роботою коаліційного уряду Німеччини на чолі з Олафом Шольцом.

Зокрема, 28% опитаних вказують на «поганий уряд» Шольца, водночас 15% пояснюють погіршення ситуації зовнішніми факторами. Для більш ніж половини респондентів обидва фактори відіграють певну роль.

Як вказує YouGov, опитування тривало з 28 червня по 3 липня онлайн та охопило 2030 людей. Вибірка відображає такі параметри населення, як вік, стать, релігія, поведінка під час голосування, освіта та політичні інтереси.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+44
tckgoblinu
tckgoblinu
16 липня 2024, 16:57
#
А може проблема не в Меркель, а в тому що в середині Європи війна, котра зумовлює загальну світову інфляцію, потенційну економічну кризу, ЄС надає допомогу Україні і це все за кошт країн членів ЄС, тому вони і відчувають погіршення умов, особливо на фоні ускладнень різного роду логістичних зв`язків і поставок різних товарів…
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 липня 2024, 17:42
#
Головна проблема німців не в тому, що війна Україні, а в тому, що їх перетворюють в Германостан.
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0
Prya
Prya
16 липня 2024, 18:44
#
При Меркель, может, и войны бы не было
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