Торги Ethereum-ETF можуть розпочатися 23 липня

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) дала зрозуміти, що затвердження біржових фондів на Ethereum, швидше за все, відбудеться до 22 липня, згідно з повідомленням інсайдерів галузі. Про це пише investing.com.

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Інформація від інсайдерів

Регулятор поінформував принаймні 3 із 8 фірм про те, що вони, ймовірно, отримають остаточний дозвіл на впровадження цих нових фондів наступного вівторка, 23 липня.

Інсайдери галузі заявили, що регулюючі органи доручили їм подати остаточні проспекти емісії до кінця цього тижня. Якщо ці документи відповідатимуть необхідним критеріям, очікується, що SEC схвалить емітентам офіційну «дату набуття чинності» нових фондів у понеділок, 22 липня.

Що заявив аналітик Bloomberg

Ерік Балчунас, старший аналітик з ETF у Bloomberg, написав у соціальній мережі X, що запуск нових спотових ETF на ефіріум прогнозується на 23 липня.

Згідно з повідомленням Балчунаса, SEC вже відповіла емітентам, наказавши їм повернути остаточні документи за формою S-1, включаючи збори, до середи. Очікується, що у понеділок після закриття ринку регулятор подасть запит на набуття чинності, що підготує ґрунт до очікуваного запуску фондів вже у вівторок.

Очікування на запуск ETH-ETF

Найбільші гравці Уолл-стріт, включаючи BlackRock та Fidelity National Financial Inc, вже кілька тижнів ведуть переговори з SEC, прагнучи якнайшвидше запустити свої спотові ETH-ETF.

Нові фінансові продукти стають все ближчими до ймовірного запуску в США після того, як наприкінці травня SEC схвалила основні документи, подані заявниками. Однак, перш ніж ці нові пропозиції зможуть торгуватися на біржах, SEC також має схвалити подані заявниками документи за формою S-1.

Просування ETF на ефіріум відбувається після успішного запуску спотових ETF на біткоїн у січні. З того часу багато фінансових інститутів боролися за право представити ETF, що дозволяє інвесторам спекулювати на ціні ефіріуму без необхідності купувати криптовалюту безпосередньо.