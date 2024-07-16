Укрпошта анонсувала новий поштовий набір з марками на підтримку українських спортсменів на Олімпіаді-2024. Про це йдеться у повідомленні компанії.
16 липня 2024, 15:10
Укрпошта анонсувала новий поштовий набір на підтримку українських спортсменів на Олімпіаді-2024
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо про випуск
На ньому — 6 марок: «Дзюдо», «Важка атлетика», «Фехтування», «Веслування на байдарках і каное», «Теніс» та «Кульова стрільба».
Тираж блоку — 100 000 примірників, з них 6000 неперфорованих із наддруком для власників філабонементів «Ексклюзив».
Ціна блоку — 150 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 1
З іншого боку, гобліни з тцк пакують щуплих цивільних, тоді як витривалі і сильні спортсмени в нас заброньовані, зручно))
Одні - ухилянти, другі - спортсмени, і по Конституції всі мають рівні права і обов`язки, рівність аж зашкалює :)