Укрпошта анонсувала новий поштовий набір на підтримку українських спортсменів на Олімпіаді-2024

Укрпошта анонсувала новий поштовий набір з марками на підтримку українських спортсменів на Олімпіаді-2024. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо про випуск

На ньому — 6 марок: «Дзюдо», «Важка атлетика», «Фехтування», «Веслування на байдарках і каное», «Теніс» та «Кульова стрільба».

Тираж блоку — 100 000 примірників, з них 6000 неперфорованих із наддруком для власників філабонементів «Ексклюзив».

Ціна блоку — 150 грн.