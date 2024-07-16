Ціни на золото наближаються до свого максимуму

Ціни на золото зросли, опинившись у межах видимості нових піків на тлі надій на те, що ФРС почне знижувати ставку з вересня. Про це пише Bloomberg.

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Зростання цін

Ціна на спотове золото зросла на 0,2% до $2427,77 за унцію, ф'ючерс на золото з терміном, що закінчується у серпні подорожчав на 0,1% до $2 432,30 за унцію.

Спотові ціни зараз відстають менш ніж на $30 від рекордного максимуму $2450, досягнутого наприкінці травня.

Причини

Нещодавнє зростання цін на жовтий метал було викликане, головним чином, зростанням надій на те, що ФРС почне знижувати ставку до вересня, після слабких даних щодо інфляції та кілька «голубиних» сигналів з боку центрального банку США.

Глава ФРС Джером Пауелл у понеділок заявив, що у банку з'явилася впевненість у тому, що інфляція знижується. Хоча він не став безпосередньо повідомляти про зниження ставки, ринок сприйняв його коментарі як сигнал, що зниження ставки вже близько.

Помічено, що трейдери повністю ігнорують очікування того, що ФРС збереже ставку на колишньому рівні у вересні, і тепер оцінюють можливість зниження ставки на 25 базисних пунктів майже в 90%, згідно з інструментом CME Fedwatch.