ОЕСР виділяє Україні майже 285 тис. євро для покриття внесків і зборів за членство у низці своїх органів

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на знак підтримки покриє з власного бюджету внески України на 2024 рік і партнерські збори для низки своїх органів, а також заборгованість України за 2022 рік та попередні роки. Загалом йдеться про виділення майже 285 тис. євро. Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.