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16 липня 2024, 14:15

ОЕСР виділяє Україні майже 285 тис. євро для покриття внесків і зборів за членство у низці своїх органів

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на знак підтримки покриє з власного бюджету внески України на 2024 рік і партнерські збори для низки своїх органів, а також заборгованість України за 2022 рік та попередні роки. Загалом йдеться про виділення майже 285 тис. євро. Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на знак підтримки покриє з власного бюджету внески України на 2024 рік і партнерські збори для низки своїх органів, а також заборгованість України за 2022 рік та попередні роки.
Фото:depositphotos

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Сплата внесків

Зокрема, цими грошима будуть сплачені внески України до:

  • Міжнародного транспортного форуму
  • Комітету сталі
  • Насіннєвих схем ОЕСР та Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей
  • Комітету з питань конкуренції
  • Комітету публічного урядування
  • Комітету з питань МСП та підприємництва
  • Інклюзивний механізм ініціативи щодо розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування
  • Інвестиційний комітет на розширеній сесії
  • Робочу групу з питань боротьби з хабарництвом.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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