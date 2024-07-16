Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на знак підтримки покриє з власного бюджету внески України на 2024 рік і партнерські збори для низки своїх органів, а також заборгованість України за 2022 рік та попередні роки. Загалом йдеться про виділення майже 285 тис. євро. Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
16 липня 2024, 14:15
ОЕСР виділяє Україні майже 285 тис. євро для покриття внесків і зборів за членство у низці своїх органів
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Сплата внесків
Зокрема, цими грошима будуть сплачені внески України до:
- Міжнародного транспортного форуму
- Комітету сталі
- Насіннєвих схем ОЕСР та Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей
- Комітету з питань конкуренції
- Комітету публічного урядування
- Комітету з питань МСП та підприємництва
- Інклюзивний механізм ініціативи щодо розмивання податкової бази та виведення прибутку з-під оподаткування
- Інвестиційний комітет на розширеній сесії
- Робочу групу з питань боротьби з хабарництвом.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі