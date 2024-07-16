Жваві дискусії та інвесторські інсайди: якою була конференція Agro Invest Day 2024

Головна конференція для учасників українського ринку землі відбулася 11 липня у Києві. Вона зібрала представників державних органів, експертів ринку, інвесторів, підприємців та усіх, кого цікавлять інвестиції в сільськогосподарські землі.

Розповідаємо, яким був та чим запам’ятався Agro Invest Day у 2024 році.

Аналітика з перших вуст

Конференція стартувала з виступу шанованого гостя, заступника начальника управління — начальник відділу ринку земель Управління ринку та оцінки земель Держгеокадастру Олександра Поліщука. Він дав коротку оцінку результатів роботи ринку землі за 3 роки, розказав про вплив ринку землі на сільськогосподарський сектор та економіку країни в цілому, а також про можливі наслідки та очікування від допуску юридичних осіб до ринку землі. Учасники конференції також дізналися, яким чином можуть бути захищені права власників землі та як запобігти зловживанням.

Загалом виступ Олександра Поліщука став ще одним кроком до покращення відносин між орендодавцями землі, фермерами, інвесторами та державними органами.

Важливу доповідь для гостей Agro Invest Day підготувала віце-президент Нотаріальної палати України Інна Бернацька. Вона розповіла про:

особливості нотаріального посвідчення угод в земельній сфері;

як забезпечити прозорість та правову чистоту угод;

оформлення та перевірку договорів купівлі-продажу, дарування, оренди;

презентувала огляд основних законів та підзаконних актів, які регулюють нотаріальне посвідчення земельних угод;

окреслила вимоги до перерахованих документів.

Виступи представників держорганів на конференції були важливими для усіх учасників, які отримали можливість з перших вуст дізнатися про важливі для функціонування ринку землі нюанси.

Про що розповіли топові експерти

Одна з важливих тем конференції була присвячена головним помилкам при укладанні угод оренди та купівлі-продажу. Спікером виступив Дмитро Навроцький, заступник голови Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань земельного аграрного та довкільного права.

Експерт підготував докладну презентацію щодо аспектів правильності підписання та оформлення договорів. Для інвестування у такий актив як земля, потрібна гарна правова обізнаність та розуміння останніх змін у земельному законодавстві. Це допоможе уникнути помилок при, наприклад, укладанні угод оренди. Фахівець розповів про те, які самі дані про орендодавців, власників землі та підприємців потрібно перевірити насамперед, коли потрібна консультація з адвокатами та юристами, як правильно оформляти договір тощо.

Учасникам Agro Invest Day цьогоріч особливо запам’яталися дискусії, в ході яких вони разом з експертами шукали відповіді на безліч важливих для інвесторів запитань.

Дискусія «Коли українська земля коштуватиме як у Польщі?» була настільки жвавою, що навіть перевищила таймінг. Модератор Дмитро Карпіловський, інвестор та співзасновник УкрІнвестКлуб, почав розмову з контраверсійного питання — Яка справедлива вартість оренди, від чого залежить і як отримати з неї максимум? Свою ціну назвав кожен спікер, обґрунтувавши свою думку. Потім в ході доповіді спікери розкрили підходи і стратегії своїх компаній, адже інвестори зараз мають більш ширші варіанти вибору, з ким співпрацювати.

Учасниками цієї дискусії стали:

Володимир Нагорний, керівник відділу земельних і майнових відносин «МХП» «Volodar»;

Андрій Усенко, СЕО та свіпвзасновник Твоє Коло, співвласник КУА Профіт;

Володимир Радько, керівник проєкту KupyPai від Concorde Capital;

Олександр Чорний, співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest. Експерт аграрного бізнесу та практикуючий адвокат;

Олександр Лихотоп, керівник відділу проєктів Прозорро.Продажі;

Сергій Крамаренко, експерт із земельних інвестицій, автор проєкту ҐРУНТОВНО — Земельний Інвестиційний Фонд.

Друга дискусія стала логічним продовженням першої та дала додаткові, ширші відповіді питання щодо перспектив розвитку ринку землі в Україні. Її тема «Як лідери українського агро адаптуються до умов військового часу?». Експерти обговорили найбільші загрози і потреби агровиробників, перебудову логістики та зміну основних напрямків експорту, а також подальших планів щодо земельного банку.

Спікерами у цій дискусії були:

Олег Лазоренко, Керівник земельного банку АПГ АРНІКА;

Михайло Різак, директор із взаємодії з органами влади «НІБУЛОН».

Кілька слів про організаторів та партнерів

Цей важливий захід для інвесторів в землю вдалося провести завдяки злагодженій роботі організаторів, спонсорів та власників локації.

Організаторами виступили сайти Мінфін та Finance.ua, а ще Біржовий університет та компанія «Твоє коло». Ми щиро вдячні UNIT.City, де відбулася конференція, за можливість провести подію безпечно та комфортно для гостей. 11 липня у години проведення Agro Invest Day повітряна тривога у Києві лунала тричі. Раді, що небезпека була незначною і всі учасники та спікери змогли спокійно дискутувати, а організатори тримали руку на пульсі і були готові забезпечити усіх присутніх всім необхідним.

До проведення конференції також долучилися партнери: аналітичний центр при Київській школі економікиKSE Institute, сервіс інвестицій у землю Zeminvest, YouTube-канал про найпривабливіші пропозиції для інвестування

УкрІнвестКлуб, сервіс для купівлі та продажу землі Kupy Pai, онлайн-ресурс AgroPortal.ua.

Разом з Jack Daniel's та ICVD було проведено благодійний аукціон, на якому гості могли поторгуватися за три алкогольні напої 80-х років, що були врятовані з приватних колекцій. Аукціон проводили на підтримку мобільного госпіталю.

Дякуємо всім, хто долучився, а також нашим партнерам за надійну підтримку та допомогу у проведенні Agro Invest Day 2024.