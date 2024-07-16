Відключення світла стає буденним явищем для українців — The Economist

Через масовані атаки росії на українську енергосистему, віялові відключення світла стають для українців сумною реальністю. За словами видання The Economist, через значні руйнування та брак коштів на швидке відновлення, дефіцит електроенергії буде ймовірно й надалі. Україна втратила 90% генеруючих потужностей.

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Ворог знищує енергетику

З початку вторгнення росія завдала ударів по теплових, гідроелектро- та навіть сонячних електростанціях України, суттєво скоротивши виробництво електроенергії. Часткове відновлення дає лише тимчасове полегшення.

Хоча минулої зими Україні вдалося частково відновити потужності та пережити зиму з меншими перебоями, цьогорічні атаки ворога знову загострили проблему.

Залишаються лише атомні електростанції, які не зазнали руйнувань, але їх потужності не вистачає, щоб повністю задовольнити потреби країни.

Українці адаптуються

Підприємства та жителі змушені адаптуватися до нової реальності. Закуповуються дизельні генератори, газові турбіни, акумуляторні батареї.

Енергетики планують до зими відновити ще 2−3 ГВт потужностей за рахунок ремонту пошкоджених об'єктів та постачання вживаного обладнання з Європи.

Знищення критичної інфраструктури та нестача ресурсів роблять довгострокове розв'язання проблеми дефіциту електроенергії складним завданням, яке потребуватиме значних зусиль та часу.