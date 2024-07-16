Відключення світла стає буденним явищем для українців — The Economist

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 липня 2024, 13:14

Відключення світла стає буденним явищем для українців — The Economist

Через масовані атаки росії на українську енергосистему, віялові відключення світла стають для українців сумною реальністю. За словами видання The Economist, через значні руйнування та брак коштів на швидке відновлення, дефіцит електроенергії буде ймовірно й надалі. Україна втратила 90% генеруючих потужностей.

Через масовані атаки росії на українську енергосистему, віялові відключення світла стають для українців сумною реальністю.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ворог знищує енергетику

З початку вторгнення росія завдала ударів по теплових, гідроелектро- та навіть сонячних електростанціях України, суттєво скоротивши виробництво електроенергії. Часткове відновлення дає лише тимчасове полегшення.

Хоча минулої зими Україні вдалося частково відновити потужності та пережити зиму з меншими перебоями, цьогорічні атаки ворога знову загострили проблему.

Залишаються лише атомні електростанції, які не зазнали руйнувань, але їх потужності не вистачає, щоб повністю задовольнити потреби країни.

Українці адаптуються

Підприємства та жителі змушені адаптуватися до нової реальності. Закуповуються дизельні генератори, газові турбіни, акумуляторні батареї.

Енергетики планують до зими відновити ще 2−3 ГВт потужностей за рахунок ремонту пошкоджених об'єктів та постачання вживаного обладнання з Європи.

Знищення критичної інфраструктури та нестача ресурсів роблять довгострокове розв'язання проблеми дефіциту електроенергії складним завданням, яке потребуватиме значних зусиль та часу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+44
Kharakternyk
Kharakternyk
16 липня 2024, 14:27
#
Це все геноцид. (Мається на увазі не лише відключення ее, а й вся ця бусифікація, тарифи, податки і т.д. і т.п.). І все це бачуть всі так звані демократії в лиці США, ЄС та інші. І не просто бачуть та нічого не роблять, а таке враження, що ще й допомагають (((
Далі мабуть голод буде новою реальністю, потім цифрові гроші і т.д. Все по плану(
+
+30
Wless
Wless
16 липня 2024, 14:57
#
Телевізор проїв, холодильник проїв, магнітофон закордонний проїв, кофемолку теж проїв. Бойлер проїдаю. Світло то для багатих. Харків
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Melissa и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами