Курс валют на 16 липня: долар в банках підскочив на 10 копійок, євро — на 20 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара додав 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро подорожчало на 11 копійок у купівлі та на 20 копійок продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,90−41,35 грн. Євро купують за 44,55 грн, а продають за 45,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,30−41,46, євро — 45,00−45,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,14−41,19 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,80−40,85 грн/євро.

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