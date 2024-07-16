НБУ хоче змінити інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в гривні

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Уточнити строки розгляду документів банку, які подаються для одержання дозволу на роботу в системі електронних платежів (далі — СЕП) за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, та документи іншої установи, які подаються для включення її до учасників СЕП.

Передбачити право Національного банку залишити без руху документи банку, які подаються для одержання дозволу на роботу в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, та документів іншої установи, які подаються для включення її до учасників СЕП, у разі подання неповного пакета документів або оформлення та подання документів із порушеннями;

Забезпечити інформування банку та іншої установи про залишення документів без руху протягом трьох робочих днів із дня отримання документів із зазначенням виявлених недоліків та строку для їх усунення;