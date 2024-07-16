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16 липня 2024, 10:01

НБУ хоче змінити інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в гривні

Національний банк пропонує внести зміни до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Національний банк пропонує внести зміни до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.
Фото:depositphotos

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Що пропонує НБУ

  • Уточнити строки розгляду документів банку, які подаються для одержання дозволу на роботу в системі електронних платежів (далі — СЕП) за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, та документи іншої установи, які подаються для включення її до учасників СЕП.

  • Передбачити право Національного банку залишити без руху документи банку, які подаються для одержання дозволу на роботу в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, та документів іншої установи, які подаються для включення її до учасників СЕП, у разі подання неповного пакета документів або оформлення та подання документів із порушеннями;

  • Забезпечити інформування банку та іншої установи про залишення документів без руху протягом трьох робочих днів із дня отримання документів із зазначенням виявлених недоліків та строку для їх усунення;

  • Надати право банку та іншій установі подавати клопотання до Національного банку про продовження строку усунення недоліків;

  • Передбачити можливість поновлення строку розгляду документів, залишених без руху, в разі виправлення банком та іншою установою виявлених недоліків;

  • Надати право Національному банку повертати документи банку та іншій установі в разі неусунення недоліків протягом установленого строку.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 26 липня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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