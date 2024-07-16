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16 липня 2024, 8:52

«Зроблено в Україні»: ЕКА за пів року підтримала український експорт на 4,6 млрд грн

За перше півріччя 2024 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) підтримало експорт на 4,6 млрд грн. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За перше півріччя 2024 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) підтримало експорт на 4,6 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Підтримка експортерів

«Експортно-кредитне агентство України в першому півріччі збільшило обсяги підтримки експорту майже у 2,5 раза у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Розвиток несировинного експорту — один з ключових напрямків економічної політики „Зроблено в Україні“. І інструменти від ЕКА допомагають досягти цих цілей, зокрема, страховку ЕКА банки визнають достатньою заставою за кредитом, що спрощує і здешевлює його отримання. Крім того, співпраця з ЕКА зменшує ризики експортера і банка, знижує вартість фінансування та підвищує можливості для розвитку бізнесу», — зазначила Свириденко.

Трійка регіонів-лідерів за обсягами підтриманого за пів року експорту виглядає так:

  • Київ — 2,78 млрд грн,
  • Львівська область — 1,11 млрд грн.
  • Вінницька область — 234,2 млн грн.

До п’ятірки країн до яких українські виробники в січні-червні продавали свою продукцію (за сумами укладених і застрахованих контрактів) увійшли Польща, ОАЕ, Азербайджан, Словаччина та Німеччина.

При цьому найбільш популярними експортними товарами були молочні продукти, деревина та вироби з неї, іграшки, одяг та продукти переробки овочів.

Нагадаємо

Інструменти Експортно-кредитного агентства України — це один із елементів політики «Зроблено в Україні», яку у лютому презентував Президент Володимир Зеленський. Її мета — підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв та залучення інвестицій у реальний сектор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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