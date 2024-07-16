Укренерго: 16 липня графіки відключень електроенергії застосовуватимуть протягом доби

16 липня графіки погодинних відключень електроенергії планують застосовувати з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Графіки відключень

Як зазначають у повідомленні, у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби.

За повідомленням «Укренерго», З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень.

Зазначається, що аварійні відключення на Харківщині — скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень.