Литва припиняє фінансувати навчання українських студентів

Литва припиняє оплачувати навчання українських студентів. Водночас деякі виші беруться це робити самостійно. Про це пише литовське видання BNS, передає Liga.net.

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Припинення фінансування стосується нових студентів. Литва продовжить компенсувати оплату за навчання українських студентів, прийнятих до литовських вищих навчальних закладів, які прибули до країни після початку російського вторгнення у 2022 році.

«Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на цей момент нема потреби переводити навчання в інше місце», — додали в уряді Литви.

Після цих змін українці, які здобули середню освіту та склали державні іспити в Литві, проходитимуть той самий загальний порядок вступу, що й громадяни Литви, і зможуть претендувати на бюджетні місця.

Деякі вищі навчальні заклади, попри рішення центральної влади, вирішили повністю або частково продовжувати фінансувати навчання українців.