У Польщі оштрафували PayPal на $27 млн

Платіжного гіганта PayPal оштрафували у Польщі на $27 млн через те, що у договорах зі споживачами чітко не написані умови, за якими можуть покарати їх. Про це пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Польський регулятор (UOKiK) вважає, що компанія може самостійно інтерпретувати положення договору й карати своїх користувачів. На думку поляків, договір прописаний не чітко.

UOKiK зазначає, що споживачі не можуть передбачати, які дії можуть бути визнані забороненими, а PayPal за порушення може заблокувати кошти на рахунку.

В компанії готові до розв'язання конфлікту й заявили, що готові переглянути свої умови.