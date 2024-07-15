До закриття міжбанку курс долара зріс на 26 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 38 копійок у купівлі та на 39 копійок у продажу.
15 липня 2024, 17:34
Курс валют на вечір 15 липня: євро різко зросло на міжбанку майже до 45 гривень
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Відкриття 15 липня
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Закриття 15 липня
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Зміни
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40,88/40,93
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41,14/41,19
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26/26
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44,52/44,56
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44,90/44,95
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38/39
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,25 грн. Євро купують за 44,40 грн, а продають за 44,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,20−40,31, євро — 44,89−44,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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