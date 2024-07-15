Світовий ринок смартфонів зріс на 6,5%: які компанії у лідерах

У другому кварталі 2024 року у світі зросли поставки смартфонів на 6,5% або до 285,4 млн одиниць. Найбільшою популярність мають Samsung та Apple. Про це повідомляє International Data Corporation (IDC).

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Попит на ШІ

Зростання постачання фіксують четвертий квартал поспіль на тлі ажіотажу навколо ШІ, а компанії-виробники цим користуються. Смартфони з Gen AI захоплять 19% ринку з 234 млн постачання цього року, а всі 5 провідних компаній демонструють річний приріст на тлі конкуренції, йдеться у звіті IDC.

Які компанії у лідерах

Попередні результати ринку показують, що Samsung лідирує з часткою постачання 18,9% завдяки стратегічному фокусу на своїх флагманах та сильній стратегії ШІ.

Apple завершила квартал на другому місці з часткою 15,8% із покращеними показниками в Китаї та інших ключових регіонах. Обидві провідні компанії показали скромне зростання, порівняно з минулим роком.

Xiaomi зайняла третє місце з часткою 14,8%.