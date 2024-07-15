Apple збільшила виручку в Індії майже до $8 млрд

Виручка Apple Inc. в Індії минулого фінансового року, що завершився в березні, підвищилася приблизно на 33% до майже $8 млрд. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформоване джерело.

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Apple не розкриває дані з продажу в окремих країнах у своїй звітності, проте зобов'язана надавати їх місцевій владі.

За словами джерела, більш ніж половина виручки Apple в Індії припала на продаж смартфонів. Це позитивний сигнал для компанії, яка прагне відвоювати частку ринку в самій населеній країні світу дешевші китайські бренди.

В Індії використовується приблизно 690 млн смартфонів, і лише 3,5% їх вироблено Apple, за даними Counterpoint Research.

Акції Apple дорожчають на 2,1% на попередніх торгах у понеділок.