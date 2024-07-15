Серія «Гидкий я» стала першою анімаційною франшизою, яка заробила $5 млрд у прокаті

Світові збори мультфільму «Гидкий я 4», що вийшов 3 липня, перевищили $437 млн — цей результат дозволив серії студії Illumination стати першою анімаційною франшизою із загальною касою в $5 млрд. Про це повідомляє видання Variety.

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Деталі

Перший мультфільм «Гидкий я» вийшов у 2010 році. Головний герой франшизи — колишній суперлиходій Грю, який по ходу серії стає секретним агентом на службі в уряду та прийомним батьком трьох дівчаток: Марго, Едіт та Агнес. У всіх пригодах йому допомагають міньйони — маленькі кумедні істоти жовтого кольору, які спілкуються своєю власною мовою. Стрічка «Гидкий я» зібрала в кінотеатрах по всьому світу $543 млн при бюджеті $69 млн.

Після виходу першого фільму про Грю та його родину франшиза отримала кілька приквелів та продовжень. На цей час в серію входять шість повнометражних мультфільмів — «Гидкий я» (2010), «Гидкий я 2» (2013), «Міньйони» (2015), «Гидкий я 3» (2017), «Міньйони: Грювітація» (2022) та «Гидкий я 4» (2024).

Крім того, у рамках франшизи вийшли 18 короткометражних мультфільмів. Раніше у липні студія Illumination повідомила, що розробляє анімаційну стрічку «Міньйони 3», реліз якої заплановано на 2027 рік.