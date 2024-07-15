Solana обійшла Ethereum за обсягом торгів на DEX

У період із 7 до 14 липня 2024 року обсяг торгів на децентралізованих біржах (DEX) у мережі Solana становив $13,3 млрд, згідно з DeFiLlama . Блокчейн обійшов за цим показником Ethereum , пише Incrypted.

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Що відомо

На місячному графіку Solana також у лідерах із показником у $25 млрд. Ethereum перебуває на другому місці — $23,3 млрд,Binance Smart Chain (BSC) — на третьому, $13,8 млрд.

Тільки за останні 24 години обсяг торгів на децентралізованих біржах у мережі Solana склав $2,02 млрд. Загальний обсяг заблокованих активів (TVL) цих платформ досяг $1,8 млрд.

Лідером серед DEX у цій екосистемі є біржа Raydium. Її TVL становить майже $1 млрд:

Підвищення показника збіглося із загальним зростанням активності в мережі. Семиденне ковзне середнє (7DMA) активних адрес у Solana протягом усього липня 2024 року перебуває в межах 1,5 млн.

Попри деякі коригування донизу, це значно вище за показники кінця квітня та початку травня 2024 року.